Polizeirapport

Töff-Raser flieht ohne gültigen Ausweis vor der Polizei – und wird geschnappt

Ein 19-jähriger Töfffahrer ist am Freitagabend in Sargans SG 70 km/h zu schnell in eine Verkehrskontrolle geraten. Er floh vor der Polizei, konnte aber wenig später gefasst werden.

Der Schweizer war innerorts mit 120 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h unterwegs, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Als die Beamten den jungen Mann nach seiner Flucht ausfindig machen konnten, stellten sie ausserdem fest, dass er über keinen gültigen Fahrausweis für das gefahrene Motorrad verfügt habe.

Alle anderen Ausweise seien ihm abgenommen worden und die Staatsanwaltschaft werde Anzeige erstatten.

(sda)