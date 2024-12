Polizeirapport

49-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall in Hallau SH

Ein 49-jähriger Autofahrer ist bei einem Selbstunfall am Donnerstagabend in Hallau SH tödlich verletzt worden. Er kam von der Fahrbahn ab und das Auto überschlug sich, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

Das zerstörte Auto auf einem Feld. Bild: SCHAFFHAUSER POLIZEI

Warum der Autofahrer von der Bahnhofstrasse in Hallau abkam, war unklar, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schrieb. Das Auto sei auf dem Dach liegend in einem Feld zum Stillstand gekommen.

Der genaue Unfallhergang werde untersucht. Die Bahnhofstrasse blieb nach Angaben der Polizei für mehrere Stunden gesperrt. (dab/sda)