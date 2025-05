Polizeirapport

Zwei Unfälle: Fluchtfahrer rammt Polizeiauto – Motorradfahrer fährt in Wildschwein

Nach einer Verfolgungsfahrt hat ein Lenker mit einem gestohlenen Auto in Flüelen UR ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Uri gerammt. Dabei verletzte er sich und einen Polizisten leicht. Beide fuhr eine Ambulanz ins Kantonsspital. Das in Graubünden gestohlene Auto meldete die Tessiner Kantonspolizei an die Urner Kollegen gegen elf Uhr, wie diese mitteilten. Der Lenker fuhr auf der Autobahn A2 Richtung Norden durch den Gotthardtunnel.



Mehrere Patrouillen wollten ihn in Göschenen abfangen. Als sie ihm nachfuhren, missachtete der Mann alle Haltesignale und floh rasant. In Flüelen fuhr er von der Autobahn ab und raste durch das Dorf. Die Auffahrt zur Axenstrasse befuhr er als Geisterfahrer und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

In die Axenstrasse eingebogen, versuchte der Flüchtige mit einem Wendemanöver wieder Richtung Flüelen zu gelangen. Dabei prallte er seitlich in das entgegenkommende Polizeiauto. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Axenstrasse war für drei Stunden gesperrt.



Motorradfahrer stösst in Winterhur mit Wildschwein zusammen

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf einer Kreuzung in Winterthur mit einem Wildschwein zusammengestossen. Dabei zog sich der 73-Jährige mittlere bis schwere Verletzungen zu. Das Wildschwein überlebte nicht.

Der Rettungsdienst fuhr den Motorradlenker ins Spital, wie die Stadtpolizei mitteilte. Zu dem Unfall kam kurz nach 15 Uhr. Die Strasse war für rund eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Neben der Polizei und den Rettungskräften rückte auch ein Jagdaufseher zur Unfallstelle aus. (sda)