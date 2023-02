Polizeirapport

Polizei stoppt Raser mit 159 km/h bei Tempolimit 80

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Freitag mit 159 km/h auf der Julierstrasse bei Rona GR erwischt worden. Erlaubt wäre dort nur Tempo 80. Die Polizei stoppte den Raser und nahm ihm den Führerschein ab. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der Raser, ein Rumäne, wurde vom Messgerät kurz nach 8 Uhr zwischen Rona und Mulegns erfasst, als er in Richtung Bivio fuhr, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Der Mann war fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt, was als Raserdelikt gilt. (sda)