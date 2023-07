Polizeirapport

Zwei Verletzte und massive Staus nach Kollision in Mülenen

Bei einer Kollision von zwei Autos in Mülenen oberhalb von Spiez sind am Samstagnachmittag der Lenker des einen Autos und eine Beifahrerin verletzt worden. Sie wurden mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht.

Der verletzte Fahrzeuglenker musste vor seinem Transport von der Feuerwehr Frutigen aus dem Fahrzeug befreit werden. Denn er wurde im Auto eingeklemmt, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der zweite Autolenker blieb unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zum Unfall, als ein von Aeschi her kommendes Auto in Mülenen in die Hauptstrasse in Richtung Frutigen abbiegen wollte. Aus noch zu klärenden Gründen kam es auf der Kreuzung zur Kollision mit einem von Frutigen her kommenden Auto.

Wegen der Unfallarbeiten musste die Hauptstrasse ab Spiez bis Mülenen während rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Reichenbach richtete eine Umleitung ein. Trotzdem kam es «zu massivem Stau», wie die Polizei schreibt. Sie hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. (sda)