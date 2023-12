Polizeirapport

Mann mit Messer raubt Kiosk in Heerbrugg SG aus

Ein Mann mit einer schwarzen Maske hat am späten Mittwochabend einen Kiosk in Heerbrugg SG überfallen. Er stieg mit einem vorgehaltenem Messer hinter den Tresen, entnahm der Kasse mehrere hundert Franken Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Nach der Alarmierung der Polizei rückten umgehend mehrere Patrouillen aus, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte. Die Fahndung nach dem unbekannten Mann blieb aber erfolglos. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (sda)