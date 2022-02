Mann erleidet Herzstillstand nach Polizeikontrolle in Payerne VD

Ein Mann hat in der Waadtländer Gemeinde Payerne am Mittwoch nach einem Streit und einer Kontrolle durch die Polizei vor einem Supermarkt einen Herzstillstand erlitten. Der 58-Jährige wurde vor Ort reanimiert und ins Spital gebracht. Er befand sich danach weiter in Lebensgefahr, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte.

Zuvor war der Mann laut Angaben der Polizei gegen 13.25 Uhr in einen Streit mit einem anderen Familienmitglied vor dem Laden involviert gewesen. Eine Patrouille der Polizei griff ein und überwältigte den Mann, der sich laut Behörden aggressiv zeigte. Nachdem er sich beruhigt hatte, setzte sich der Mann auf eine Bank. Dort erlitt er den Herzstillstand.

Polizisten vor Ort begannen mit Wiederbelebungsmassnahmen und setzten einen Defibrillator ein. Sanitätsleute konnten den Mann schliesslich wiederbeleben und brachten ihn zunächst ins Spital von Payerne. Von dort wurde er mit einem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne geflogen. Er befand sich auf der Intensivstation.

Beim betroffenen Mann handelt sich um einen Schweizer, der in der Region wohnt. Zu den Umständen des Vorfalls wurde eine Untersuchung eingeleitet. (jaw/sda)