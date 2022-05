Gleitschirmpilot bleibt in Enney FR über drei Stunden in Hochspannungsleitung hängen

Ein Gleitschirmpilot ist bei einem Landeanflug in Enney FR am Samstag in einer Hochspannungsleitung hängen geblieben. Der 45-Jährige erlitt laut Polizei Verbrennungen und wurde erst nach über drei Stunden aus seiner misslichen Lage befreit.

Der Mann blieb bei dem Unfall gegen 16.45 Uhr mit seinem Schirm auf einer Höhe von über dreissig Metern in den Leitungen hängen, wie die Kantonspolizei Freiburg in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Zuvor hatte sich sein Schirm während des Flugs aus noch ungeklärten Gründen in den Drähten verheddert.

Aufgrund des schlechten Wetters musste der Verunfallte von der Feuerwehr mit einer Hebebühne geborgen werden. Für die Bergung wurde den Angaben zufolge die Hochspannungsleitung vom Stromnetz genommen. Der Verletzte wurde mit einem Helikopter in ein Spital in der Region geflogen.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung zu den Umständen des Unfalls ein. Während des Rettungseinsatzes war die Kantonsstrasse zwischen Enney und Villars-sous-Mont gesperrt. (sda)