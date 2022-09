Polizeirapport

Velofahrerin stirbt in Zürich bei Zusammenstoss mit Lastwagen

Eine Velofahrerin ist am Freitagnachmittag in Zürich noch auf der Unfallstelle gestorben, nachdem sie mit einem rechts abbiegenden Lastwagen zusammengestossen war. Die am Freitagabend nach Polizeiangaben noch nicht eindeutig identifizierte Frau war auf der Badenerstrasse im Kreis 4 unterwegs, als der Lastwagen in die Seebahnstrasse einbog. (sda)