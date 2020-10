Schweiz

Polizeirapport

Fussgängerin in Dübendorf ZH von Tram überfahren – Polizei sucht Zeugen



bild: kantonspolizei zürich

Eine 40-jährige Frau ist am Freitagabend in Dübendorf ZH auf einem Fussgängerübergang von einem Tram erfasst und tödlich verletzt worden. Sie verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Frau hatte den geteerten Übergang über die Gleise betreten, während auf diesen ein Tram der Linie 12 unterwegs war, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Warum genau es zum Unglück kam, wird von der Polizei untersucht.

Polizei sucht Zeugen

Für die Bergung der Verunfallten musste das Tram mit Luftkissen angehoben werden. Die Ringstrasse wurde wegen des Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Für Bergungsarbeiten wurde die Feuerwehr aufgeboten.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstag per Medienmitteilung einen Zeugenaufruf veröffentlicht: «Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Telefon 044'863 41'00, in Verbindung zu setzen.»

(sda)

