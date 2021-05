Schweiz

Polizeirapport

Gleitschirmpilot nach Absturz auf Weissenstein schwer verletzt



Bild: Kapo SO

Bei einem Gleitschirmunfall auf dem Weissenstein bei Oberdorf SO ist am Pfingstsonntag ein Gleitschirmpilot schwer verletzt worden. Er stürzte kurz nach dem Start ab, wie die Kantonspolizei Solothurn am Pfingstmontag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach kurz nach 15.30 Uhr beim Startplatz auf dem Weissenstein. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Pilot kurz nach dem Start in eine Windströmung, wodurch sein Schirm zusammenklappte.

Er musste aus rund zehn Metern Höhe notlanden und schlug auf dem Boden auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er war stets ansprechbar und wurde mit einem Helikopter der Rega in ein Spital gebracht. (sda)

