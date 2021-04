Schweiz

Polizeirapport

Polizei Basel-Landschaft beschlagnahmt 20 Fahrzeuge von Autoposern



bild: kapo basel-land

Die Polizei Basel-Landschaft hat gegen Autoposer zugeschlagen und über 20 Fahrzeuge mit manipulierten Auspuffanlagen sichergestellt. Möglich wurde dies durch Fokuskontrollen in den vergangenen zwei Monaten. Die Autofahrer sind angezeigt worden.

Bei einer vierstündigen Verkehrskontrolle am Samstagabend in Pratteln auf der Raststätte Autogrill kontrollierte die Polizei rund hundert Fahrzeuge, wie sie am Sonntag mitteilte. Mehrere Lenker wurden verzeigt, weil ihre Fahrzeuge in einem nichtbetriebssicheren Zustand waren, wie es weiter hiess. Deren Weiterfahrt sei verhindert worden.

Drei Fahrzeuge wurden sichergestellt, weil sie manipulierte Auspuffanlagen aufwiesen, die laut Polizei massiven Lärm verursachten. Bei rund einem Dutzend weiterer Fahrzeuge wurden Mängelrapporte ausgestellt. Diese Fahrzeuge müssen bei der Zulassungsstelle vorgeführt werden. (sda)

