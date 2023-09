Polizeirapport

Jugendlicher ersticht Mann im Zürcher Kreis 3

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag im Zürcher Friesenbergquartier durch Stichverletzungen so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Spital verstarb. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen tatverdächtigen Jugendlichen aus Eritrea fest.

Die Hintergründe und der Tathergang seien zurzeit noch unklar und würden durch die Jugendanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich untersucht, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Die Meldung, dass im Friesenbergquartier ein Mann schwer verletzt worden sei, sei bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei kurz vor 14 Uhr eingegangen. Die Einsatzkräfte fanden einen Mann mit Stichverletzungen vor. Sie reanimierten ihn vor Ort und brachten ihn in kritischem Zustand ins Spital.

(rbu/sda)