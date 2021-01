Schweiz

Polizeirapport

Krauchthal: Frau von Schneeräumer erfasst – schwer verletzt



Eine Fussgängerin ist am Montagmorgen in Krauchthal BE von einem Schneeräumungsfahrzeug erfasst worden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Rega flog sie ins Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Sie nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau hinter dem Schneeräumungsfahrzeug die Strasse überquert, als das Fahrzeug rückwärts fuhr. Die Fussgängerin wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. (sda)

