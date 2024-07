Bild: Züritoday

Polizeirapport

In Altstetten ZH fahren bewaffnete Polizisten auf

Am frühen Donnerstagnachmittag ist in Altstetten ein Polizeieinsatz mit schwer bewaffnete Polizisten im Gange. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz.

Bettina Zanni / ch media

Ein Reporter von Züritoday beobachtete den Einsatz am Donnerstagnachmittag in Altstetten. Auf einem Video sind mehrere Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich und bewaffnete Polizisten an der Rautistrasse zu sehen.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Sie seien unterstützend für die Kantonspolizei Zürich ausgerückt, sagt ein Mediensprecher auf Anfrage. «Es gibt keine Gefährdung für Dritte. Die Situation ist unter Kontrolle», sagt der Sprecher.

Update folgt ... (zueritoday.ch)