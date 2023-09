Polizeirapport

Auto brennt nach Kollision mit Strassenlampe in Altnau TG

Das Auto eines 35-Jährigen ist in der Nacht auf Samstag in Altnau TG mit einem Beleuchtungskandelaber kollidiert und in Flammen aufgegangen. Der alkoholisierte Lenker blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.

Der Autofahrer war laut Polizeiangaben um 02.10 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Richtung Zentrum unterwegs und kam bei der Verzweigung Laubbachstrasse von der Strasse ab. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Bei einer Atemalkoholprobe wurde ein Wert von 1.0 mg/l (2.0 Promille) festgestellt und der Führerausweis des 35-jährigen Schweizers eingezogen, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte. (sda)