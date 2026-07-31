Polizeirapport

24-Jähriger stirbt bei Gleitschirmunfall in Laax GR

Am Donnerstagnachmittag hat sich beim Crap Ner in Laax GR ein Gleitschirmunfall ereignet. Der Pilot erlitt dabei tödliche Verletzungen. Es handelt sich schweizweit bereits um den dritten tödlichen Unfall innert drei Tagen.

Beim Crap Ner ist ein Gleitschirmpilot ums Leben gekommen. Bild: kantonspolizei graubünden

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden flog ein 24-jähriger Gleitschirmpilot im Oberwallis ostwärts in Richtung Graubünden. Beim Crap Ner in Laax kam es gemäss einer Polizeimitteilung vom Freitag in einem steilen Südhang zum Absturz.

Der Pilot konnte durch die Rega nur noch tot geborgen werden. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist, klärt die Kantonspolizei Graubünden die Absturzursache ab.

Es handelt sich bereits um den dritten tödlichen Gleitschirmunfall innert drei Tagen. Am Mittwochmittag starb bei einem Absturz in Rufi SG eine 23-Jährige. Und am Dienstagnachmittag verlor ein 35-Jähriger aus noch ungeklärten Gründen bei Naters VS die Kontrolle über seinen Schirm. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. (dab/sda)