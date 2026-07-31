Polizeirapport

Festnahmen nach Auseinandersetzung mit Stichwaffen in Basel

Am Donnerstag ist es am St. Johanns-Ring in Basel am Mittag zu einer Auseinandersetzung mit Stichwaffen zwischen zwei Männern gekommen. Dies meldet die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt..

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge gerieten die beiden Männer zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf hätten sie sich gegenseitig mit Stichwaffen angegriffen.

Beim Eintreffen der Polizei sei einer der Beteiligten geflüchtet. Er sei kurze Zeit später angehalten worden. Dabei setzte die Kantonspolizei Basel-Stadt laut der Meldung der Staatsanwaltschaft ein Destabilisierungsgerät (DSG) ein. Beide Beteiligten seien festgenommen worden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 33-jährigen und einen 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt habe die beiden Verletzten ins Spital gebracht. (dab/sda)