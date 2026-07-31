Polizeirapport

Einfamilienhaus in Füllinsdorf BL ist nach Kellerbrand unbewohnbar

Ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Füllinsdorf BL am Donnerstagabend hat das Haus unbewohnbar gemacht. Die Bewohner blieben unverletzt, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte.

Das Haus in Füllinsdorf BL ist unbewohnbar. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Das Feuer im Haus an der Mühlemattstrasse brach kurz nach 20.00 Uhr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trat Rauch aus dem Untergeschoss der Liegenschaft, hiess es.

Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Keller gemäss Communiqué rasch lokalisieren und löschen. Die Bewohner hatten das Haus selbstständig verlassen können.

Die Brandursache sei noch nicht restlos geklärt, eine technische Ursache stehe jedoch im Vordergrund. Im Einsatz standen die Feuerwehr Hülften, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel und die Polizei Basel-Landschaft. (dab/sda)