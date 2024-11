Taucher tot aus Höhle im Tessin geborgen

Polizeirapport

Taucher tot aus Höhle im Bleniotal TI geborgen

Am Samstag, kurz vor 11.20 Uhr, wurde die Leiche eines verunglückten Höhlentauchers in der Höhle nahe der Quelle des Flusses Brenno (Bereich Alpe di Pertusio) geborgen. Das teilt die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung mit.

Der Mann befand sich in einer Tiefe von über 40 Metern und etwa 200 Meter vom Eingang entfernt. Er ist ein 56-jähriger Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Luzern. Der Zugang zur Höhle bleibt aus ermittlungstechnischen Gründen gesperrt.

Der 56-Jährige sei am Samstag, 2. November, von seinem Tauchgang nicht wieder zurückgekehrt. Er wurde am Abend tot aufgefunden, allerdings gestaltete sich die Bergung sehr kompliziert. Die Kantonspolizei zog Spezialisten der Schweizerischen Höhlenrettung heran. Nun, eine Woche später, konnte der Leichnam erfolgreich geborgen werden.

(cmu)