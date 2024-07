Polizeirapport

Polizist in Zürich von Mann verletzt – er hatte Sonnenbrille und Schuh gestohlen

Ein psychisch angeschlagener Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Zürcher Stadtpolizisten verletzt: Der 29-jährige Kameruner hatte zuvor zwei Frauen bestohlen – er befindet sich nun in ärztlicher Obhut, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mann hatte nach 12.30 Uhr an der Bahnhofstrasse einer Passantin die Sonnenbrille abgenommen. Später stahl er in einem Tram der Linie 9 einer Frau einen Schuh.

Angehörige der Stadtpolizei Zürich entdeckten den Kameruner dank der Mithilfe von Passanten an der Haltestelle Kunsthaus in einem Tram. Diese brachten den Mann ins Freie, wo es zu einem Gerangel kam. Dabei habe der Kameruner eine Polizistin zu Boden gestossen und deren Kollegen die Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Polizist musste daraufhin verletzt ins Spital gebracht werden.

Der 29-Jährige konnte anschliessend mit der Hilfe von Passanten und eines kurzen Reizstoffeinsatzes festgenommen werden. (sda)