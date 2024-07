Polizeirapport

Zürcher Stadtpolizisten werden bei mehreren Einsätzen verletzt

Ein psychisch angeschlagener Mann hat am Donnerstag einen Zürcher Stadtpolizisten verletzt: Der 29-jährige Kameruner hatte zuvor zwei Frauen bestohlen – er befindet sich nun in ärztlicher Obhut, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es war nicht der einzige Angriff auf Einsatzkräfte.

Der Mann hatte gemäss Mitteilung am Donnerstag nach 12.30 Uhr an der Bahnhofstrasse einer Passantin die Sonnenbrille abgenommen. Der Bestohlenen gelang es, mit dem Handy ein Foto des Mannes zu machen und der Polizei zu schicken. Später stahl derselbe Täter in einem Tram der Linie 9 einer Frau einen Schuh.

Angehörige der Stadtpolizei Zürich entdeckten den Mann dank der Mithilfe von Passanten an der Haltestelle Kunsthaus in einem Tram. Sie brachten ihn ins Freie, wo es zu einem Gerangel kam. Dabei habe der 29-Jährige eine Polizistin zu Boden gestossen und deren Kollegen die Faust ins Gesicht geschlagen, heisst es in der Mitteilung. Der Polizist musste daraufhin verletzt ins Spital gebracht werden.

Der 29-Jährige konnte anschliessend mit der Hilfe von Passanten und eines kurzen Reizstoffeinsatzes festgenommen werden.

Bisse, Schreie und Spucke

Die Stadtpolizei Zürich verzeichnete am Donnerstag weitere ähnliche Vorfälle. Als drei Polizisten kurz vor 8 Uhr im Kreis 9 nach einer tätlichen Auseinandersetzung eine Frau kontrollieren und verhaften wollten, wehrte sich diese heftig. Dabei habe die 42-jährige Schweizerin einen Polizisten in den Arm gebissen und angespuckt, teilte die Stadtpolizei am Freitag mit.

Sowohl der Gebissene als auch die Verhaftete hätten in der Folge im Spital ambulant behandelt werden müssen. Die Frau habe danach aufgrund ihres psychischen Zustandes in ärztliche Obhut gegeben werden müssen.

Am Abend um 18 Uhr meldeten Passanten, dass ein Mann ohne Oberbekleidung schreiend auf einer Strasse herumlaufe und ein Tram seinetwegen einen Notstopp habe machen müssen. Den herbeigerufenen Polizisten näherte sich der 29-jährige Angolaner gemäss Mitteilung dann in aggressiver und unberechenbarer Weise. Bei der Festnahme trat, schlug und kratzte er sie. Auch er wurde später in ärztliche Obhut übergeben.

Ein 34-jähriger Deutscher habe zudem kurz nach 7 Uhr im Kreis 11 eine Patrouille der Stadtpolizei bedroht, beschimpft und angespuckt haben. Der Mann wurde verdächtigt, seine Partnerin angegriffen und verletzt zu haben. Er wurde verhaftet. (lak/sda)