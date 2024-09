Polizeirapport

Frontal mit Auto in Haus geknallt: 24-Jähriger stirbt in Märstetten TG

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Märstetten TG einen Selbstunfall verursacht und ist aufgrund seiner starken Verletzungen noch an der Unfallstelle verstorben.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam der Autofahrer gegen 19 Uhr von einer Strasse ab und prallte mit grosser Wucht frontal in die Hauswand einer Liegenschaft.

Das Auto knallte frontal in eine Hauswand. Bild: BRK News

Der 24-jährige Portugiese wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz Erstversorgung durch den Rettungsdienst noch auf der Unfallstelle verstarb. Ein 43-jähriger Mann, der sich im Inneren des Hauses befand, wurde beim Unfall mittelschwer verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache kam der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Die Feuerwehr sperrte die Strasse während der Unfallaufnahme und leitete den Verkehr um. Am Haus sowie an zwei weiteren Fahrzeugen vor der Liegenschaft entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (sda)