Polizeirapport

Minderjähriger Asylbewerber tot in einem Bach im Tessin aufgefunden

Ein minderjähriger Asylbewerber ist tot in einem Bach bei Chiasso TI aufgefunden worden. Bisher gibt es laut der Tessiner Jugendstrafbehörde keine Hinweise auf das Einwirken Dritter.

Am Montagabend kurz nach 19 Uhr war gemäss Informationen der Tessiner Jugendstrafbehörde ein Notruf eingegangen, da in einem Bachlauf an der Via Motta in Balerna ein lebloser Körper entdeckt worden war. In der Nähe des Fundorts befindet sich ein Bundesasylzentrum.

Die vor Ort im Einsatz stehenden Beamten der Kantonspolizei, der Feuerwehr des Regionalen Rettungszentrums Mendrisiotto sowie die Sanitäter des Notrufs 144 hätten daraufhin nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen können.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) gebe aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes keine Auskunft über Einzelfälle, teilte dessen Medienstelle auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Laut unbestätigten Medienberichten soll der verstorbene Jugendliche aus Nordafrika stammen. (hkl/sda)