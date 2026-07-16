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Polizeirapport

Mann in Zürich nach Auseinandersetzung schwer verletzt — Polizei sucht nach Zeugen

Am Donnerstagmorgen hat ein Mann im Zürcher Kreis 4 während einer Auseinandersetzung lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die Stadtpolizei Zürich nahm einen Tatverdächtigen fest.

Kurz nach 8.30 Uhr ging am Donnerstagmorgen bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung über eine verletzte Person in der Bäckeranlage ein. Laut einer Medienmitteilung vom Donnerstagnachmittag sind die Polizistinnen und Polizisten vor Ort auf einen schwerverletzten, 52-jährigen Deutschen getroffen.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen sei er während eines Streits schwer verletzt worden. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt in ein Spital gebracht werden. Eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich nahm in diesem Zusammenhang den mutmasslichen Täter, einen 34-jährigen Iraner, fest.

Die Hintergründe zu der Tat seien zurzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Stadtpolizei Zürich führen weitere Ermittlungen.

Die Stadtpolizei Zürich bittet Personen, die Angaben zum geschilderten Vorfall in der Bäckeranlage machen können, sich bei ihr zu melden. (val)