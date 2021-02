Schweiz

Polizeirapport

27-jähriger Bergsteiger stürzt in Appenzell Ausserrhoden in den Tod



Ein 27-jähriger Bergsteiger ist am Samstagmittag am Girenspitz im Alpstein-Massiv in den Tod gestürzt. Er rutschte auf einem harten Schneefeld aus und kam zu Fall. Seine Begleiterin alarmierte die Rettungskräfte

Zu dem Unfall kam es beim Abstieg vom 2448 über Meer gelegenen markanten Gipfel, wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden am Sonntag mitteilte. Die Rettungsflugwacht konnte den Mann in Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettung trotz schlechter Wetterbedingungen orten. Jede Hilfe kam aber zu spät.

Im Einsatz standen zudem Mitarbeiter der Säntis-Bahn und die Fachdienste der Kantonspolizei. (sda)

