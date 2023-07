Das brennende Wohnhaus. Bild: Kapo Luzern

Polizeirapport

Blitz setzt Wohnhaus in Flühli LU in Flammen

In der Nacht auf Dienstag hat ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses in Flühli LU eingeschlagen und dieses in Brand gesetzt. Es ist niemand verletzt worden.

Das Haus stand in Vollbrand, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte. Bis die Feuerwehren Flühli-Sörenberg und Schüpfheim den Brand löschen konnten, entstand ein grosser Sachschaden.

(yam/sda)