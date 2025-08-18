Mann wird in Luzern von Gütschbahn erfasst und getötet

Auf dem Trassee der Gütschbahn in der Stadt Luzern hat sich am Samstag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 31 Jahre alte Mann begab sich auf das Gleis der Standseilbahn und wurde von der talwärtsfahrenden Kabine erfasst.

Die Gütschbahn in Luzern. Bild: KEYSTONE

Der Mann habe beim Unfall schwere Verletzungen erlitten, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Er sei diesen vor Ort erlegen. Wie und wieso der Mann auf das Trasse der Bahn gelangte, war am Montag nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt.

Die Bahn verbindet über eine Strecke von 180 Meter die Stadt Luzern mit dem Hausberg Gütsch. Die beiden Kabinen verkehren unabhängig voneinander auf parallelen Gleisen als Schräglifte. Die Passagiere drücken wie in einem Aufzug auf einen Knopf und setzen die Bahn so selbständig in Bewegung. (sda)