Polizeirapport

Trafo-Haus kurz vor Weihnachten beschädigt – wer hat was bei Hägendorf gesehen?

Auf dem Rastplatz Eggberg der Autobahn A2 bei Hägendorf prallte zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen ein Fahrzeug in ein Trafo-Haus.

Auf der Autobahn A2 kam es zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen zu einem Unfall: Auf der Höhe Hägendorf SO, genauer beim Rastplatz Eggberg, krachte ein Fahrzeug in ein Trafo-Haus. Es kam dabei zu einem grösseren Schaden am Gebäude.

Die Kantonspolizei Solothurn schreibt, dass sich die verantwortliche Person danach von der Unfallstelle entfernt habe, «ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern». Gemeint ist: Die Lenkerin oder der Lenker verschwand nach dem Unfall, ohne dies zu melden.

So schlimm sah es auf dem Rastplatz aus. Bild: kaposo

Die Ermittlungbehörde sucht deshalb nach Personen, die etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben. Wer «sachdienliche Hinweise» machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen zu melden. (pit)