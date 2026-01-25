Polizeirapport

Rollerfahrer (17) stürzt im Kandertal und wird von Auto erfasst

In Reichenbach BE ist in der Nacht auf Sonntag ein 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Er war gestürzt und wurde danach von einem Auto erfasst.

Die Unfallmeldung zu Reichenbach im Kandertal sei kurz vor 3.10 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Rollerfahrer von Frutigen in Richtung Reichenbach, als er eingangs des Dorfes aus noch zu klärenden Gründen stürzte. Er blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen und der Roller kam auf der gegenüberliegenden Strassenseite im Gras zum Stillstand, wie die Polizei weiter schrieb. Danach habe ein Auto, das in die gleiche Richtung fuhr, den am Boden liegenden Rollerfahrer erfasst.

Der Autolenker und Drittpersonen leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe. Ein Ambulanzteam brachte den 17-Jährigen schliesslich ins Spital. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen auf. (sda)