Der Unfall geschah im Skigebiet Melchsee-Frutt. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Polizeirapport

Melchsee-Frutt: Skifahrer stirbt nach Kollision mit Snowboarder

Im Skigebiet Melchsee-Frutt ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Snowboarder ist in einen Skifahrer und dessen Kind gefahren. Der Vater starb noch vor Ort.

Der Unfall ereignete sich laut der Kantonspolizei Obwalden auf der Skipiste Erzegg. Kurz nach 9 Uhr fuhr ein 41-jähriger Skifahrer mit seinem 6-jährigen Kind Ski, als ein 29-jähriger Snowboarder über eine Kuppe fuhr und mit den beiden kollidierte.

Der Zusammenprall war derart heftig, dass der Skifahrer schwere Kopfverletzungen erlitt und noch auf der Unfallstelle verstarb. Das Kind und der Snowboardfahrer wurden leicht verletzt ins Spital geflogen.

Die genauen Umstände werden nun abgeklärt, es wurde ein Strafverfahren eröffnet. Die Polizei erinnert daran, dass auch auf der Piste verbindliche Verhaltensregeln gelten. (vro)