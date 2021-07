Drei Verletzte bei Crash auf der A1 bei Oensingen

Schweiz

Polizeirapport

Oensingen: Drei Verletzte bei Crash auf der A1



Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A1 in Oensingen SO sind am Mittwochnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Drei Autos waren auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich zusammengestossen.

Bild: Kapo Solothurn

Zum Unfall kam es kurz nach 16.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Ambulanzfahrzeuge brachten die drei Verletzten nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Spital. Zwei Unfallfahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (sda)

