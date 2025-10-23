Reisecar fährt auf A3 in Zürich rückwärts und verursacht Auffahrkollision

Ein rückwärtsfahrender Reisecar aus Serbien hat am frühen Donnerstagmorgen auf der A3 in Zürich eine Auffahrkollision mehrerer Fahrzeuge verursacht. Der Buschauffeur fuhr weiter und wurde später von der Polizei vorübergehend festgenommen.

Der Reisecar fuhr kurz nach 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen auf der A3 durch den Üetlibergtunnel, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Nach dem Tunnel, bei der Verzweigung Zürich-Süd, stoppte der Chauffeur den Car auf dem Überholstreifen Richtung Chur.

Polizist beobachtete Manöver

Er setzte dann etwas zurück, mutmasslich um noch Richtung Zürich-City fahren zu können. Währenddessen kam es hinter dem Reisecar zu einer Auffahrkollision von fünf Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Chauffeur des vollbesetzten Reisecars fuhr schliesslich weiter Richtung Chur. Ein Polizist, der auf dem Arbeitsweg war, beobachtete das Manöver und verständigte die Kantonspolizei Zürich. Der Buschauffeur konnte später angehalten werden. Der 61-jährige Kosovare muss sich wegen eines schweren Verkehrsdelikts verantworten. Ihm wurde ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt. (sda)