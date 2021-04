Schweiz

Polizeirapport

12-Jähriger in Wald bei Bern verschwunden und in Frankreich aufgetaucht



12-jähriger Alessio nach Suchaktion in Frankreich gefunden

Bild: sda

Seit Montagabend wurde im bernischen Oberwangen ein 12-jähriger Bub vermisst. Er war im Forstwald mit dem Velo unterwegs. Von da an verlor sich seine Spur.

Jetzt ist er wieder aufgetaucht - in Frankreich. Er ist wohlauf. Er wurde am Dienstagnachmittag durch die französische Polizei angetroffen und in der Folge identifiziert. Der Junge war zu diesem Zeitpunkt alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Die grossflächige Suche dauerte mehrere Stunden. Neben zahlreichen Polizeibeamten und Diensthundeführern war auch die Feuerwehr Köniz beteiligt.

Auch wurden in der Nacht Drohnen im teilweise unwegsamen Gelände des Forstwaldes eingesetzt und aus der Luft mit einem Helikopter der Armee gesucht.

