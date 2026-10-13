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Töff-Lernfahrer kracht in Baden in Bushaltestelle

Polizeirapport

Baden AG: Töff-Lernfahrer kracht in Buswartehäuschen

13.10.2026, 11:24

Ein 18-jähriger Motorradlenker mit Lernfahrausweis hat am Montagabend in Baden AG einen Unfall gebaut. Er streifte zunächst ein Auto und kollidierte mit einem Buswartehäuschen. Der Motorradlenker wurde verletzt und musste ins Spital.

Unfall Baden 13.10.26
Der Töfffahrer streifte erst ein Auto und fuhr dann in die Bushaltestelle.Bild: Kantonspolizei Aargau

Er war auf der Mellingerstrasse in Richtung Stadtzentrum direkt hinter der Autolenkerin gefahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Als die Lenkerin im Bereich einer Bushaltestelle anhielt, streifte der Junglenker das Heck ihres Autos. Daraufhin kollidierte er mit dem Buswartehäuschen und stürzte auf den Boden.

Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf und klärt die genaue Unfallursache ab. Sie nahm dem 18-Jährigen den Lernfahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab. Die Autolenkerin blieb unverletzt. (sda)

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