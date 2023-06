Polizeirapport

Autofahrer in Bern nach wilder Flucht festgenommen – Polizist leicht verletzt

Ein 33-jähriger Mann ist in Bern von der Polizei nach einer rasanten Flucht in einem stark beschädigten Auto festgenommen worden. Die Beamten stoppten ihn am frühen Sonntag mit gezogener Waffe. Danach wurde er festgenommen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Der Mann hatte sich nach einem Unfall in Zollikofen BE einer Verkehrskontrolle entzogen und war über die Autobahn A1 trotz Haltesignalen der Polizei davongefahren, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mitteilte. Unterwegs verursachte er in Bern demnach einen weiteren Selbstunfall.

Nach dem zweiten Unfall hielten die Polizisten den Autofahrer unter Waffendrohung an und brachten ihn für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache. Sie nahmen ihn vorläufig fest.

Der Mann beging laut Polizei während der Flucht «massive Geschwindigkeitsverstösse» und missachtete weitere Verkehrsregeln. Zudem verdächtigte ihn die Polizei, in nicht fahrfähigem Zustand unterwegs gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. (sda)