Schweiz

Polizeirapport

22-Jähriger bei Böllerexplosion in Menschenmenge in Aarau verletzt



22-Jähriger bei Böllerexplosion in Menschenmenge in Aarau verletzt

Bild: screenshot googlestreetview

In einer Menschenansammlung in Aarau ist am Sonntagabend ein Feuerwerkskörper detoniert und hat einen jungen Mann am Auge verletzt. Gezündet wurde der Böller von einem Unbekannten. Die Kantonspolizei Aargau sucht Augenzeugen, wie sie am Dienstagmorgen mitteilte.

Im Zusammenhang mit der Fussball-Europameisterschaft hatten sich Aarauer Innenstadt zahlreiche Fans versammelt, darunter ein 22-jähriger Mann, der zusammen mit anderen Leuten vor der Kronenbar an der Kronengasse das Spiel verfolgte. Zwischen 19.30 und 20 Uhr feuerte ein Unbekannter plötzlich einen Böller ab, der unmittelbar neben dem jungen Mann detonierte.

Weil der 22-jährige danach auf einem Auge nichts mehr sehen konnte, riefen Umstehende die Ambulanz, die ihn ins Kantonsspital Aarau brachten. Noch liegen keine Angaben über die Schwere seiner Augenverletzungen vor.

Wer den Feuerwerkskörper abbrannte, ist derzeit unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Augenzeugen, die etwas gesehen oder gefilmt haben. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung