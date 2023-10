Polizeirapport

Zwei Verletzte nach Auto-Kollision in Volketswil ZH – Kind ins Spital geflogen

Beim Zusammenstoss zweier Autos in Volketswil sind am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden, ein 36-jähriger Autofahrer und ein in dessen Auto mitfahrendes elfjähriges Kind. Dieses musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Eine ebenfalls an der Kollision beteiligte 32-jährige Autofahrerin wurde noch an Ort medizinisch untersucht. Der heftige Zusammenstoss ereignete sich laut Kantonspolizei Zürich gegen 15.30 Uhr auf der örtlich bekannten «Waro-Kreuzung». Diese konnte wegen des Unfalls nur noch teilweise befahren werden. (sda)