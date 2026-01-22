Polizeirapport

Geldautomat droht zu explodieren: Dorfzentrum von Daillens VD evakuiert

In der Waadtländer Gemeinde Daillens läuft gerade ein Polizeieinsatz. Wie der Blick schreibt, wurde am späten Vormittag eine grosse Evakuierungsaktion durchgeführt. «Das Dorf ist abgeriegelt, da die Gefahr einer Geldautomatenexplosion besteht», wird eine anonyme Quelle zitiert.

Im Bericht heisst es, dass der besagte Geldautomat offenbar Ziel eines Raubüberfalls war. Dabei sollen Sprengsätze zum Einsatz gekommen sein, welche sich im Geldautomaten verklemmt hätten. «Das gesamte Dorfzentrum wurde abgeriegelt, alle umliegenden Gebäude mussten evakuiert werden», so die anonyme Quelle.

Die Kantonspolizei Waadt bestätigte gegenüber dem Blick einen Einsatz. Ein Grund dafür wurde aber nicht genannt. (dab)