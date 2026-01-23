Polizeirapport

Zwei Unbekannte prügeln 51-Jährigen in Bremgarten AG spitalreif

Zwei Unbekannte haben am Freitagmorgen in Bremgarten AG einen 51-jährigen Mann angegriffen. Das Opfer erlitt laut Polizeiangaben Knochenbrüche sowie Kopfverletzungen und musste ins Spital. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei geht von einem Raubversuch aus.

Die Gewalttat geschah kurz nach 07.00 Uhr an der Birrenbergstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Der 51-Jährige sei von der Tiefgarage seines Hauses ins Freie getreten, wo sein Auto gestanden sei. Ein Unbekannter habe ihn dort angesprochen und unvermittelt mit Pfefferspray besprüht.

Ein zweiter Mann sei hinzugekommen und habe mit einem Gegenstand auf das Opfer eingeschlagen. Darauf seien die beiden unbekannten Täter ohne Beute verschwunden.

Der 51-Jährige habe um Hilfe geschrien. Er habe selbst die Polizei alarmiert. Die Kantonspolizei habe den Mann erheblich verletzt vorgefunden. Die Ambulanz habe ihn ins Spital gebracht. Das Opfer habe Knochenbrüche am Bein und am Arm erlitten sowie Kopfverletzungen.

Mehrere Patrouillen nahmen die Fahndung nach den Tätern auf. Diese blieben verschwunden, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.

Laut Polizeiangaben handelt sich um einen etwa 170 Zentimeter grossen, hellhäutigen Mann von schlanker Statur und dunkelblonden Haaren. Er sprach Deutsch. Sein Komplize ist demnach 185 bis 190 Zentimeter gross, dunkelhäutig und schlank. Er trug eine Mütze und war dunkel gekleidet. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. (sda)