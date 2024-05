Polizeirapport

Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoss von E-Bike und Motorrad

Bei einem Zusammenstoss haben sich ein 68-jähriger Fahrer eines Elektrovelos und ein 62-jähriger Motorradlenker am Mittwochnachmittag in Knonau schwer verletzt. Zum Unfall kam es, als der Velofahrer nach links in einen Feldweg einbog.

Beide Männer stürzten nach der Kollision, wie die Kantonspolizei mitteilte. Den Motorradfahrer brachte ein Rettungshelikopter ins Spital, den Velofahrer eine Ambulanz. Die Strasse war für zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache war am Abend unklar. (hkl/sda)