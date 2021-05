Schweiz

Polizeirapport

Polizei nimmt zwei Jugendliche nach Diebstahl in Aarau fest



Die Kantonspolizei Aargau hat zwei Jugendliche festgenommen, die am späten Montagabend einer jungen Frau den Rucksack gestohlen haben sollen. Sie hatte diesen am Bahnhof Aarau in den Korb auf dem Gepäckträger ihres Velos gelegt.

Zu Hause angekommen, habe sie bemerkt, dass der Rucksack weg gewesen sei, teilte die Kantonspolizei am Dienstag mit. Ausserdem stellte die Frau fest, dass ihre Bankkarte inzwischen verwendet worden war.

Der Stadtpolizei Aarau sei diese Masche bekannt vorgekommen, hiess es weiter. Bei ihrer Fahndung sei sie auf einen 15-jährigen Marokkaner und einen 16-jährigen Algerier getroffen, die als Asylbewerber in der Schweiz leben würden. Die Polizei fand bei ihnen einen Teil der Beute. (sda)

