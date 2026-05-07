Die Drogen waren bei der hinteren Stossstange versteckt. Bild: BAZG

Polizeirapport

Zoll findet 14 Kilogramm Kokain in Stossstange

Bei einer Kontrolle haben Zöllner im Raum Basel Drogen entdeckt, die in einem Auto versteckt waren. Eine Person wurde in Untersuchungshaft genommen.

Eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) nahm bei der Autobahnraststätte Pratteln ein Auto ins Visier, das deutsche Kennzeichen hatte. Gefahren wurde es von einem 39-jährigen Kroaten.

Nachdem der Mann befragt worden war, wurde das Fahrzeug einer vertieften Kontrolle unterzogen. Dafür wurde es nach Arlesheim gebracht. Spezialisten fanden dabei im Bereich der hinteren Stossstange insgesamt 14 Pakete mit je einem Kilogramm Kokain, heisst es in einer Mitteilung.

Bild: Bazg

Die Drogen wurden sichergestellt. Der Fahrer wurde der Polizei übergeben. Gegen ihn wurde ein Verfahren eröffnet. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. (vro)