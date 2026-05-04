Polizeirapport

Helikopterabsturz im Tessin – 6 Menschen verletzt

Beim Absturz eines Helikopters im Tessin aus rund 20 Metern Höhe sind sechs Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montag nach 16.30 Uhr beim Landeanflug auf eine Baustelle im Gebiet von Mezzovico-Vira. Die Ursache war zunächst unklar.

An Bord des Helikopters einer privaten Firma befanden sich sechs Personen, darunter der Pilot, wie die Tessiner Kantonspolizei am Abend mitteilte. Nach einer ersten medizinischen Einschätzung erlitt demnach ein Passagier lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere Insassen wurden mittelschwer verletzt, während die übrigen Personen leichter verletzt wurden.

Vor Ort waren Beamte der Kantonspolizei im Einsatz sowie zur Unterstützung die Polizei von Vedeggio, Ermittler des Bundesamtes für Polizei (fedpol) und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust), die Feuerwehren von Lugano und Rivera sowie Rettungskräfte der Croce Verde von Lugano und der Rega. (hkl/sda)