Kokainkonsument verunfallt auf A2 bei Sempach LU und wird erheblich verletzt

Bild: Kapo LU

Ein Lieferwagenfahrer, der Drogen konsumiert hatte, ist am Sonntagabend auf der A2 in Sempach LU verunfallt. Er erlitt erhebliche Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Der Lieferwagen des 34-Jährigen kam um 22.30 Uhr vor dem Rastplatz Kirchbühl in Sempach ins Schleudern. Er fuhr eine Böschung hoch und kippte dann auf die Fahrbahn.

Der Drogenschnelltest habe positiv auf Kokain reagiert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie bezifferte den Sachschaden auf 15'000 Franken. (sda)