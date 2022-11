Handys, Sex und Fluchtpläne: Basler Gefängnis-Angestellte in U-Haft

Ein Aufseher und eine Aufseherin sollen Häftlingen bei den Vorbereitungen von Fluchtplänen geholfen haben, wie die «Basler Zeitung» und der «Blick» schreiben. Sie sollen auch Handys und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt und an die Häftlinge verkauft haben.

Blick in einen Spazierhof des Basler Gefängnis Waaghof (Archibild). Bild: KEYSTONE

Zwei Personen befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA zu Medienberichten bestätigte.

