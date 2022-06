78-jähriger Baselbieter stürzt an der Rigi in den Tod

Ein 78-jähriger Mann aus dem Kanton Basel-Landschaft ist am Mittwoch auf der Rigi tödlich verunglückt. Er dürfte vom Wanderweg rund 20 Meter in ein Bachtobel gestürzt sein. Zwei Wanderinnen fanden ihn am Donnerstag leblos und alarmierten die Polizei.

Der Mann lag im Gebiet Grasselen unterhalb der Rigi Kulm, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Verunfallte am Vortag alleine im Gebiet unterwegs. Für die Bergung standen nebst der Polizei auch die Rega und die Alpine Rettung Schweiz im Einsatz. Die Polizei untersucht die Umstände des Unfalls. (aeg/sda)