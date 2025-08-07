freundlich18°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

42-Jähriger in Basel durch Schuss verletzt

Ambulanz und Polizei fahren einen Mann weg von der Bruderholzstrasse in Basel am Mittwoch, 18. Mai 2011. Der psychisch angeschlagene Mann stand seit 48 Stunden auf einem Hausdach, von welchem er Ziege ...
Ein Unbekannter verletzt am Mittwochabend einen 42-Jährigen mit einer Schusswaffe. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE
Polizeirapport

42-Jähriger in Basel durch Schuss verletzt

07.08.2025, 11:1307.08.2025, 11:13

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend im Basler Hirzbrunnen-Quartier einen 42-jährigen Mann bei einem Streit mit einer Schusswaffe verletzt. Der Täter ist flüchtig.

Die Tat ereignete sich um 23.00 Uhr an der hohlen Gasse/Fasanenstrasse, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Das Opfer wurde von der Sanität in die Notfallstation gebracht.

Der Täter flüchtete nach der Schussabgabe durch die Fasanenstrasse in Richtung Schorenweg. Eine sofortige Fahndung sei erfolglos verlaufen, hiess es weiter. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen