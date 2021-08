Schweiz

Polizeirapport

Frau in Basel von drei Männern «sexuell angegangen»



In der Nacht auf Dienstag ist eine Frau an der Elsässerstrasse in Basel von drei Männern «sexuell angegangen» worden. Die Frau konnte die Täter in die Flucht schlagen.

Die Männer hätten sich der Frau auf dem nördlichen Abschnitt der Elsässerstrasse gegen 01.30 Uhr unvermittelt genähert und sie angegriffen, teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Das Opfer habe sich gewehrt und die Täter in die Flucht treiben können.

Die Frau habe am Abend Anzeige erstattet, aber keine Angaben zum Signalement der Täter zu machen vermocht, heisst es weiter. Nähere Angaben zur Art und zum Ausmass des sexuellen Übergriffs wollte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage nicht bekanntgeben. (sda)

