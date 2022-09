Polizeirapport

Acht Kilo Kokain im Kanton Solothurn sichergestellt

Bei Hausdurchsuchungen in Grenchen SO und Derendingen SO sind acht Kilogramm Kokain und fünfeinhalb Kilogramm Haschisch sichergestellt worden. Drei mutmassliche Dealer werden sich vor der Justiz verantworten müssen.

Das teilte die Berner Kantonspolizei am Dienstag mit. Sie war dem Drogenhandel auf die Spur gekommen und hegte den Verdacht, dass in einer Liegenschaft in Grenchen Drogen gelagert werden. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht. Zwei weitere Hausdurchsuchungen in Derendingen führten weitere Drogenfunde zu Tage.

Insgesamt drei Männer wurden gefasst. Dabei handelt es sich um zwei Albaner im Alter von 26 und 42 Jahren sowie einen 33-jährigen Serben, wie eine Sprecherin der Berner Polizei auf Anfrage sagte. Die Beschuldigten werden wegen qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt. (sda)